"Fare famiglia", lunedì prossimo 24 giugno la presentazione del progetto

Il 24 giugno alle ore 12.00, presso la sede del Consultorio familiare di Campobasso, in via Duca D’Aosta 30/E, si terrà la conferenza stampa inaugurale del Progetto “Fare Famiglia, Centro Regionale per la promozione, il sostegno e il recupero delle funzioni genitoriali”, un servizio socio-sanitario in rete con le agenzie e gli altri servizi competenti del territorio molisano. Il Centro si propone di garantire interventi psicologici e clinici per le famiglie residenti nel territorio regionale, in un’ottica multidisciplinare ed integrata. Il Centro è promosso e coordinato dalla Asrem ed è gestito dalla Società Cooperativa Sociale Sirio.