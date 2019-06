Campobasso, il sindaco Gravina saluta i dipendenti comunali 

A poco meno da una settimana dalla proclamazione a sindaco di Campobasso, Roberto Gravina prosegue i suoi incontri con i vari dirigenti dell’amministrazione comunale e, contemporaneamente, segue le diverse riunioni organizzative indette dagli organi preposti per la definizione della macchina operativa del Corpus Domini.

“Questa prima fase di lavoro è volta a garantire il passaggio alla nuova Giunta comunale che mi accingo a nominare in questi giorni. – dichiara Gravina - Al fine di evitare il blocco dell'intera macchina amministrativa, e dei pagamenti in particolare, come primo atto, nei giorni scorsi ho anche adottato il decreto n. 20 di affidamento temporaneo degli incarichi dirigenziali ad interim già di competenza del dott. Antonio Iacobucci.”

Nella giornata di oggi il sindaco di Campobasso ha voluto inviare a tutti i dipendenti dell’amministrazione comunale un saluto, preannunciando loro che nelle prossime settimane, accompagnato dal rispettivo Assessore di riferimento, visiterà tutti gli uffici comunali al fine di ascoltare da ciascun dipendente suggerimenti o considerazioni per rendere, il più proficuo possibile, il percorso amministrativo che ci si accinge a percorrere tutti insieme.