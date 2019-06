Parco Culturale Ecclesiale, manifestazione di interesse dell vescovo di Isernia - Venafro per "Bellezza e speranza per tutti"

Il Vescovo di Isernia-Venafro, Mons. Camillo Cibotti, ha dichiarato la manifestazione di interesse a partecipare al progetto “Bellezza e Speranza per tutti” per la costituzione di un Parco Culturale Ecclesiale.Con lettera del 15 maggio 2019 il Vescovo di Isernia-Venafro, ha dichiarato la manifestazione di interesse a partecipare al progetto “Bellezza e Speranza per tutti” per la costituzione di un Parco Culturale Ecclesiale.

Con la stessa dichiara che il gruppo di lavoro per la compilazione del Dossier di candidatura e per il percorso di formazione è costituito da:

Sac. Girolamo Dello Iacono, direttore Economato

Can. Berardino Di Silvio, direttore Ufficio Beni Culturali

Sac. Domenico Veccia, direttore Commissione per la Liturgia, la Musica e 'lArte Sacra

Arch. Dino Angelaccio, presidente di ITRIA

Arch. Fabio Frattaruolo, esperto in architettura per la liturgia

I Legali Rappresentanti delle Parrocchie comprese nel Parco