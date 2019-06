Elezioni in Sardegna, netta vittoria del centrodestra: vince anche al primo turno a Cagliari

La Lega arriva in Sardegna. Si prende il sindaco di un piccolo comune del sassarese, Illorai, ma sopratutto risulta determinante nell’elezione del nuovo sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, anche se la vittoria è arrivata per un pugno di voti.

Il capoluogo regionale, dopo quasi otto anni, passa al centrodestra ma Truzzu non stravince: arriva al 50,19% al primo turno, contro il 47,47% della candidata del centrosinistra Francesca Ghirra. Secondo i dati definitivi diffusi dal Viminale – e relativi a 174 sezioni su 174- Truzzu si è imposto con uno scarto di poco più di 1.600 preferenze, superando la soglia del 50,1% (utile per evitare il ballottaggio) per una manciata di preferenze.

Anche ad Alghero vince il candidato del centrodestra: con il 53,1% dei voti Mario Conoci, è eletto sindaco, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e altre liste civiche,battendo il sindaco uscente, candidato del Pd e Sinistra in comune, Mario Bruno, che ha ottenuto il 31,93% dei voti, e Roberto Ferrara del M5S che ha raggiunto il 14,97%.

