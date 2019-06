Poietika estate, suoni di Sonika il 1 agosto ad Agnone con Andrea Mirò

Dalla parola che arde al suono che infiamma. Dal 27 luglio 2019 parte Sonika Poietika, la sessione estiva di Poietika, la rassegna conclusa a Campobasso lo scorso 16 aprile con il trionfo di Raul Zurita al Teatro Savoia. La quinta edizione di Poietika, che ha portato grande soddisfazione per l'affluenza e la curiosità della stampa nazionale, prosegue con la sua parte estiva, come l'anno scorso caratterizzata da appuntamenti musicali nei più suggestivi borghi molisani. La direzione artistica di Valentino Campo mette a segno un altro colpo, con un cartellone di respiro nazionale incentrato sui rapporti tra parola e musica, con un occhio di riguardo alla canzone d'autore, ai legami tra rock e poesia, a figure ed eventi storici per la musica italiana e internazionale.

Se Poietika ha avuto una connotazione più cittadina, in luoghi prestigiosi come il Teatro Savoia e l'Auditorium GIL, Sonika Poietika si estende sul territorio molisano, tra siti storici, località antiche e magiche, piazzette o borghi più defilati.

Il caso più emblematico è quello dell'Area Archeologica di Altilia, nel comune di Sepino (CB), che ospiterà la data zero, attesissima dopo la magia dello scorso anno con Cristiano Godano e Emidio Clementi: sabato 27 luglio aprono Sonika Poietika i Giardini Di Mirò e Paolo Benvegnù. Una combinazione straordinaria, con una delle formazioni più amate e apprezzate del nuovo rock italiano e uno dei cantautori di punta degli ultimi vent'anni: rock strumentale, visionario e cinematico da una parte, dall'altra uno degli autori più raffinati e profondi della musica nostrana, entrambi protagonisti nello sviluppo del panorama indie-rock nazionale.

Di origine molisana, benchè nato e cresciuto a Mestre, Marco Iacampo è tra i nomi più in vista della nuova canzone d'autore italiana, tra sapori esotici, intimismo e ricerca: sarà in concerto mercoledì 31 luglio a Roccavivara (CB), in un luogo mistico come il Santuario di Santa Maria di Canneto.

Giovedì 1 agosto al Palazzo San Francesco di Agnone (IS) un progetto speciale che unisce l'attenzione alla poesia di Poietika e l'esplosione di suoni di Sonika Poietika: Poeti Rock, il recital di Ezio Guaitamacchi con Cinaski, Brunella Boschetti Venturi e la partecipazione straordinaria di Andrea Mirò. Rock e poesia si incontrano, classici di Bob Dylan, Lou Reed, Leonard Cohen e Patti Smith rivisitati e narrati da uno splendido quartetto.

Domenica 4 agosto alla Palazzina Liberty (Piazza Castello) di Venafro (IS) uno spettacolo speciale dedicato a Lucio Battisti: se ne occupano Donato Zoppo e gli Uomini Celesti. Si tratta dello storytelling-concert tratto dal libro di successo Il nostro caro Lucio (Hoepli) in cui lo scrittore e la rock band narrano gli anni '70 del celebre musicista tra grandi classici e aneddoti su musica, politica, società e arte.