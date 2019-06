Marilena Ferrante si aggiudica la III Edizione del Premio letterario “Luca Romano”, Primo posto per la sezione “Libro edito di poesia”

Una enorme soddisfazione per la scrittrice e neo giornalista Marinela Ferrante di Isernia, che ha vinto la III Edizione del Premio letterario “Luca Romano”, tenutosi ieri pomeriggio nella cornice di Palazzo Lepri nella sede Aps Luca Romano di Chieti. Hanno presenziato l’evento, introdotto dall’inaugurazione della mostra personale dell’artista, Sara Rapposelli, Antonio Romano, presidente dell’Aps e Massimo Pasqualone, presidente della giuria. Oltre cento sono stati gli elaborati pervenuti ed esaminati dalla Giuria costituita da giornalisti, scrittori e professionisti del campo letterario e sociale.Tanti i riconoscimenti per i partecipanti provenienti da tutta Italia,nelle varie sezioni: raccolta di poesia edita, raccolta di poesia inedita, libro di saggistica edito, libro di saggista inedito, poesia edita o inedita, narrativa breve edita o inedita.La scrittrice, docente e giornalista molisana Marilena Ferrante si è classificata al Primo posto per la raccolta di poesia edita con la silloge poetica “Quel che avrei potuto dirti” 2015, Volturnia Edizioni. Alla neo collega, i rallegramenti dell’Ordine dei Giornalisti del Molise.