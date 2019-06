Strada Provinciale Castiglione Montazzoli, Enzo Fangio: ecco quanto fatto negli ultimi sette anni

"Oggi ,finalmente, inizia la messa in sicurezza della SP152, al Km 5. Lavori attesi da anni, che potranno dare un piccolo sospiro di sollievo ad una viabilità messa in ginocchio da frane e da un inesistente manto stradale. Con l'occasione, il primo cittadino di Castiglione, replicando ad un commento su Facebook, invece di rispondere nel merito della questione, rilancia con una domanda: " cosa è stato fatto da chi c'era prima di me?". Dopo aver definito "a prescindere" le proteste degli operai pendolari che utilizzano mezzi pubblici", risponde con un " e allora il PD?" In salsa locale". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere di opposizione Enzo Fangio che racconta la storia come è andata dal 2012.

"Bene, è utile ricordare schematicamente la storia di questa frana - ha sottolineato - A Marzo 2012, quindi 7 anni fa e non 9, una frana ha interrotto il collegamento tra Castiglione e Montazzoli. A meno di un mese dalla chiusura, dopo lavori di ampliamento a monte della carreggiata, il 5.4.2012, è stata riaperta a senso unico alternato. A Giugno si è insediata l'amministrazione Di Lizia, mentre in Regione c'era il centrodestra con Chiodi e con Febbo assessore. La provincia non avendo i soldi ha alzato sempre le mani mentre la Regione, nonostante impegni di sorta, non si è mai occupata del territorio. A Giugno 2014 si è insediata la nuova giunta guidata da D'Alfonso che è riuscita ad ottenere, per il tramite del ministero, i fondi necessari. A Giugno 2016 con la firma della convenzione Regione-Povincia( foto 1e2 ) si è potuto avviare l'iter per avere a disposizione i fondi dopo non poche lentezze burocratiche tra Roma e L'Aquila. È potuta così partire la procedura di messa in sicurezza, con l'inizio dei sondaggi geologici, descritti nella relazione del giugno 2017 e annunciati in un mio post su Facebook (foto 3 e4) . Nel frattempo è subentrata l'amministrazione Magnacca. Il 4 settembre 2017 è stato conferito,sempre dalla Prov. di Chieti, l'incarico per la progettazione( foto 5 ). Dopo circa un anno, il 10.09.18 , è stato approvato il progetto esecutivo e dato avvio alla gara (foto 6) aggiudicata a dicembre 2018. Il resto è storia recente che tutti conoscono. Quindi per rispondere in maniera sintetica al Sindaco su cosa è stato fatto, posso dire che è stata trovata la benzina e messa in moto la macchina. A lui invece è toccato il compito di farla giungere a destinazione, vigilando, per evitare meno disagi possibili ai cittadini. La collaborazione di tutti, come faceva notare qualche cittadino è auspicabile, l'importante è non raccontare parzialmente la verità politica e, se non la si conosce, parlare solo di cosa si è fatto, senza voler millantare meriti per screditare gli altri" .