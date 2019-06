San Pietro Avellana- Agnone: il giro dell'Altomolise in 4 ore di autobus andata e ritorno

L'altomolise è fatto di piccoli comuni spesso di meno di mille abitanti collegati malissimo tra loro. Ponti a rischio crollo che vengono chiusi e mulattiere che difficilmente riescono a ridurre i disagi. E' lo stesso per quanto riguarda i collegamenti su gomma, gli unici possibili. Ed è così che per collegare San Pietro Avellana con Agnone, due dei comuni più grandi dell'area, la mattina c'è bisogno di cambiare due autobus. Il caso ce lo ha sottoposto la signora Luciana del bar di San Pietro Avellana, inviandoci i biglietti che un suo cliente ha dovuto fare per andare da San Pietro ad Agnone, Come potete vedere nella foto all'andata tre scontrini: 1. da San Pietro Avellana a Vastogirardi (paese), 2. da Vastogirardi a Staffoli, 3. da Staffoli a Agnone. B Il passeggero è partito alle 7 da San Pietro Avellana ed è arrivato alle 8 con il cambio di tre mezzi.

Per tornare indietro la situazione è anche peggiore: parte da Agnone alle 12 e 22, arriva a Carovilli alle 13 circa..(percorso obbligato perché altrimenti rimaneva a Staffoli visto che non c'era il mezzi per San Pietro Avellana) e da Carovilli è divuto ripartire alle 14 e 30 dopo una bella sosta sotto il sole perché gli alberi li stanno tagliando tutti. Insomma quasi tre ore per arrivare da un paese all'altro. Lo stesso tempo che un frecciarossa impiega da Napoli a Firenze. Il giro dell'Altomolise in 4 ore. Purtroppo non è un viaggio di piacere ma una delle storie di ordinario disagio dell'Altomolise.