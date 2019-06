Comitato provinciale Inps di Isernia: Giovanni D'Aguanno della Cgil è il nuovo presidente

Giovanni D’Aguanno proviene dalla FIOM CGIL Molise, dove ha ricoperto la carica di Segretario Generale dei Metalmeccanici. Oggi, sempre nella CdLT Molise, si occupa del NiDIL (Nuove Identità di Lavoro) e Ufficio Vertenze Lavoro. D’Aguanno è stato chiamato a ricoprire questo importante incarico, per i prossimi quattro anni, grazie alla sua competenza e la sua esperienza. Infatti, il Comitato Provinciale è riconosciuto come organismo collegiale in seno all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Il neo eletto presidente, si dichiara onorato per la fiducia accordatagli. Aggiunge, tra l’altro, che questa importante attribuzione gli è stata conferita in quanto componente della prima Organizzazione Sindacale e qualsiasi responsabilità non deve essere frutto dell’ambizione personale, ma deve interpretare i valori e le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori che si rappresentano. Il punto di riferimento sono e rimarranno gli assistiti, i giovani, i pensionati, le lavoratrici, i lavoratori e i disoccupati. Il Segretario Generale Regionale della CdLT Molise, Paolo De Socio, nell’augurare buon lavoro al neo Presidente, dichiara la propria soddisfazione per l’importante incarico. Un riconoscimento che indirettamente va anche alla CdLT Molise, chiamata ad una ulteriore e più incisiva responsabilità.