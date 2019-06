Treni, elettrificata tratta Molise-Lazio

Al via i lavori per l'elettrificazione della tratta ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso che collega il Molise a Roma.

Lo comunicano i vertici del gruppo 'Salcef', società che si occuperà di tutte le fasi dell'opera. Saranno elettrificati circa 75 km di linea e 10 stazioni, tra cui Campobasso e Isernia. "I vantaggi - spiega la divisione operativa Tecnologie dell'azienda - saranno abbattere i tempi di percorrenza e ottenere una maggiore sostenibilità ambientale. Nel progetto è infatti previsto l'utilizzo di treni non più a trazione diesel ma elettrica con vantaggi ambientali in termini di riduzione delle emissioni e una significativa diminuzione dei tempi di percorrenza". (Ansa)