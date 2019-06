Cucine dell' alberghiero di Agnone, la vicesindaca e consigliera provinciale Marcovecchio illustra l' iter da seguire

Per restare in tema "Trasferimento Cucine Ipseoa Agnone", si precisa che in data 17 giugno c.a. la Regione Molise ha notificato alla Provincia di Isernia quanto si evince dal documento di seguito riportato.

Lo ha dichiarato in seguito all' interrogazione Greco - Di Lucente la vicesindaca Linda Marcovecchio che aggiunge:

"Tanto per chiarire che la Provincia di Isernia non ha ancora la facoltà di poter procedere all'affidamento dei lavori poichè la proposta di riprogrammazione delle economie dei fondi FSC 2000-2006 deve essere approvata a Roma dal "Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione". Soltanto a seguito di tale approvazione la Regione Molise potrà trasmettere alla Provincia di Isernia gli atti relativi alla concessione del contributo di € 165.000,00 e relativo disciplinare e di qui, a seguire, l'intesa stipulata oggi tra le forze politiche regionali che hanno a cuore le sorti del nostro territorio, che per questo si ringraziano, potranno monitorare l'avanzamento celere dei lavori che la Provincia di Isernia non ha motivo di ritardare nell'interesse comune di dare agli studenti i giusti e necessari spazi per svolgere le attività".