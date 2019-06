Oro Rosso -Capitolo 3

Questo è il terzo Capitolo della Novella Oro Rosso di Esther Delli Quadri con la quale l’autrice si prefigge di parlarci, com direbbe Ujemuort’, di:

Uomini con mani callose e cuori generosi.

Di lavoro duro e sentimenti veri,

di vite aspre di gente schiva,

di parole parca.

Di un tempo passato,

di arti antiche.

Non perché voi lo rimpiangiate

ma perché cerchiate in esso,

nel legame con un dialetto,

in un sentimento di appartenenza,

in uno spirito antico,

il filo della continuità

che governa

il vostro progredire.

Qui Ue’ducc’ attende la pausa lavoro dei “maglient” per pranzare con loro; copre l’attesa andando a pesca di gamberi che poi cucinerà e mangerà con loro.

