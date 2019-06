Campobasso, confermate le indiscrezioni della vigilia: ecco la nuova Giunta Gravina

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha presentato stamattina la prima Giunta comunale del Movimento Cinque Stelle a Campobasso. Questa la squadra:

- Luca Praitano: politiche sociali e sport;

- Simone Cretella: ambiente e mobilità;

- Paola Felice: cultura e commercio;

- Giuseppe Amorosa: lavori pubblici e urbanistica;

- Giuseppina Panichella: bilancio e patrimonio.

I primi quattro sono eletti mentre Giuseppina Panichella è una esterna, che come ha spiegato il sindaco, è una esperta in bilancio essendo già stata impegnata con il Comune di Isernia. Per ora sono state presentate solo delle macroaree, altre deleghe verranno specificate in un secondo momento, come l'incarico di vicesindaco e quello di presidente del Consiglio Comunale. La Giunta è stata presentata prima del primo consiglio per programmi su cui bisogna lavorare da subito come le scuole sicure. Gravina ha anche chiarito le posizioni dei dirigenti comunali,

Un tema sensibile è quello delle politiche sociali delega spettata a Luca Praitano. Non c'è la specifica sulle pari opportunità che probabilmente verranno assegnate a Paola Felice. Ma ecco le priorità del nuovo delegato alle politiche sociali