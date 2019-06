Salvaguardia delle piccole realtà agricole, Tedeschi presenta una Pdl che semplifica il processo di trasformazione

“Norme per disciplinare la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta”. È l’oggetto della proposta di legge presentata dal consigliere regionale Antonio Tedeschi, firmata anche dai colleghi Armandino D’Egidio e Nico Romagnuolo, avente lo scopo di sostenere e preservare le piccole produzioni locali, eccellenze del territorio.

La nostra regione - spiega Tedeschi - è ricca di realtà produttive agricole che, per dimensioni, incontrano oggettive difficoltà ad interfacciarsi con i mercati rischiando, troppo spesso, la marginalizzazione. Queste stesse realtà, al contempo, contribuiscono in maniera determinante alla tutela della biodiversità, alla cura dei nostri suoli, delle campagne, delle zone montane, alla valorizzazione del paesaggio agricolo e al contrasto allo spopolamento. Per queste ragioni l’agricoltura familiare e delle piccole aziende va sostenuta ed agevolata. Con questo testo normativo - continua il consigliere Tedeschi - si offre alle piccole imprese del settore agricolo la possibilità di lavorare, trasformare e confezionare i propri prodotti direttamente nei locali della loro azienda, nonché procedere alla vendita diretta degli stessi. Il tutto con evidenti vantaggi sia per il produttore, in termini di impulso economico, che per il consumatore, il quale potrà accedere direttamente alle fonti di produzioni senza perdersi nella lunga filiera degli intermediari. Questa proposta di legge, infine - conclude l’esponente dei Popolari per l’Italia - tende a preservare l’enorme diversità di prodotti locali tipici e di alta qualità presenti nei nostri territori, rimarcando la differenza tra produzioni contadine e produzioni agroindustriali.