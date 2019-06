Tartufo record in altomolise, un cercatore trova 1,300 kg di scorzone estivo

Il meteo migliora di giorno in giorno e il tartufo altomolisano comincia a farsi trovare. Ed è così che un cercatore dell'altomolise ha trovato scorzone da 1,300 Kg degno di soddisfare il palato dei suoi conterranei e non. Un fungo ipogeo che è la caratteristica principale del territorio. Complimenti a chi ha piazzato questo colpo. E grazie a chi si prodiga ogni giorno affinchè questo oro nero non scompaia dall'altomolise.