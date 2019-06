Da Lodi alla nostra Riserva Unesco per una “ciclovacanza” in Molise. Si tratta di alcuni appartenenti alla Fiab che anche in bici hanno raggiunto la bellissima riserva di Montedimezzo.

Un tipo di turismo in forte espansione, sostenibile, silenzioso, ma molto prezioso per il territorio a cavallo tra San Pietro Avellana e Vastogirardi che può trarre linfa vitale da cose simili.