Non c’era La TV, non c’era la Radio, Libri e giornali erano un lusso. Esisteva il Banditore, cioè colui che, per le vie, leggeva ad alta voce le disposizioni delle autorità oppure informava la cittadinanza di fatti, avvenimenti, circostanze particolari oppure, ancora, pubblicizzava mercati, prodotti, iniziative.

Generalmente, l’incarico di banditore pubblico veniva conferito ad una persona che lavorava per il comune, impiegato in altre mansioni dell’epoca, guardiano del cimitero, spazzino, guardaboschi. E così l’ ho conosciuto io per le strade di Agnone negli anni 50. Se non ricordo male, si chiamava “Cicciotte”.................continua a leggere su ..... http://www.altosannio.it/il-banditore/