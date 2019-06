Di Maio torna in Molise, appuntamento domenica 23 a Vinchiaturo alle ore 15

Il vicepremier Luigi Di Maio conferma la sua presenza in Molise domenica 23 in occasione dei Misteri a Campobasso. Per ora questa eventualità non ha ancora i crismi dell'ufficialità ma lo lascia presagire un incontro con attivisti e portavoce annunciato questa mattina sulla pagina facebook del Movimento Cinque Stelle del Molise.

Di ufficiale per ora c'è solo l'incontro alle 15 all'Hotel Le Cupolette di Vinchiaturo con gli appartenenti al Movimento. Per iscriversi bisogna accedere alla piattaforma Rousseau.

"Il MoVimento 5 Stelle è cresciuto e necessita di una riorganizzazione generale, a partire dai territori - si legge nel comunicato emesso qualche ora fa - Se sei iscritto a Rousseau e vuoi partecipare al confronto con il nostro capo politico, compila questo semplicissimo form per poter accedere"