Fidapa Isernia, eletto il nuovo direttivo: Francesca Capozza presidente

In data odierna, presso la Sala Gialla della Provincia di Isernia, si è riunito il Consiglio delle Socie della Fidapa Sez. Isernia per il rinnovo del Direttivo. Sono state elette all’unanimità R.FrancescaCapozza Presidente, Ida Di Ianni Vicepresidente, Roberta Boccia Segretaria e Antonella Iovino Tesoriere. La Vicepresidente del Distretto Sud est Annamaria Musacchioe la Presidente Sez. Isernia Serafina Ciummo, in carica fino al 30 Settembre c.a., hanno ufficializzato l’elezione.

L’ associazionismo è uno degli strumenti più efficaci di empowerment di Comunità, che contribuisce significativamente alla costruzione del benessere personale e sociale nella realtà in cui si vive. La Fidapa, Comunità mondiale di 11.000 socie in Italia e 28.000 in 96 pesi nel mondo, si informa ad una Mission di promozione, condivisione e sostegno dedicato alle donne, rivolgendosi alle artiste, alle professioniste, alle imprenditrici, battendosi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore di esse

“ E’un onore per me far parte di un grande “gruppo di Comunità”. Forte del cruciale mentoring della PastPresident Serafina Ciummo, che ha encomiabilmente guidato in questi 2 Anni la sezione di Isernia, e del prezioso sostegno del Direttivo appena eletto, delle Consigliere e delle socie, cercheremo di realizzare un grande lavoro di squadra di condivisione e co-costruzione per sviluppare le opportunità più significative di promozione degli obiettivi sociali in linea con le direttive nazionali della Fidapa” riporta la neoeletta Presidente.