Fiat Fca di Termoli : A Luglio altra cassaintegrazione ma per I sindacati la priorità dei problemi è di tipo gastronomico

Fiat Fca Termoli :Ancora cassaintegrazione a Luglio, diversificata su vari reparti una e anche due settimane, ma i sindacati aziendali si concentrano su un altro fronte , quello gastronomico , infatti I lavoratori ci segnalano un comunicato di alcune rsa dove si affrontano problematiche di tipo prodotti mensa ,quali bresaola , gelati ecc.. che è alquanto comico se non deprimente dare priorità a argomentazioni secondarie, questo non è che la dimostrazione del ruolo del sindacato concertativo che pensa alle commissioni paritetiche , assicurazioni e privatizzate , intanto I piani industriali si susseguono a suon di pubblicità mentre la realtà resta altra cosa , cassaintegrazione , ambienti di officina caserma , lavoratori messi ad un angolo da provvedimenti disciplinari e repressione , la confusione regna sovrana , ti chiedono lo straordinario il giorno prima per poi metterti in cassaintegrazione , e pantalone paga!

Il sindacato Flmuniti Federazione lavoratori metalmeccanici uniti Cub fiat fca di Termoli con gli operai autorganizzati del SOA continuerà a tenere alta l'attenzione contro la politica della distruzione dei diritti in fabbrica e per la costruzione di una coscienza collettiva.Noi ci siamo!

Flmuniti Cub Fca Termoli

(Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti)