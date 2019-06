Molise Dati, il dopo Cacciavillani è rappresentato ad Agnone dall'avvocato Del Basso

Molise Dati nel segno di Agnone. Dopo il periodo Frattura, dove il presidente era il consigliere di opposizione di Nuovo Sogno Agnonese Maurizio Cacciavillani in quota Pd, ora nel consiglio di amministrazione c’è l’avvocato Francesco del Basso. Che non ricoprirà lo stesso ruolo ma quello di consigliere. Il suo nome è stato fatto dai popolari per l’Italia su impulso del consigliere Antonio Tedeschi. Il presidente è il commercialista di Campobasso di 64anni Giuseppe Tondi, molto vicino al Governatore Donato Toma. All’interno del consiglio di amministrazione a rappresentare il Bassomolise la commercialista di Larino Cinzia Russo.

La ricostruzione del Cda della società in house che si occupa di servizi informatici era necessaria perché il precedente consiglio di amministrazione, formato oltre che da Maurizio Cacciavillani anche da Domenico De Angelis e Barbara Minelli, era scaduto ed entro il 30 giugno va approvato il bilancio.

Sul nuovo Cda Toma spiega: “Abbiamo rappresentato un po’ tutte le aree geografiche del Molise, un Cda di professionisti per una società che va riorganizzata e riavviata. Con il management ora faremo discorsi strategici”.