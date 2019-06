“Io Non Ti Abbandono”: la campagna contro l’abbandono degli animali domestici

"Io Non Ti Abbandono" è la campagna di sensibilizzazione lanciata da Fanpage in vista dell'estate. Ogni anno tantissimi animali domestici vengono abbandonati lungo le strade nel nostro paese dalle famiglie che decidono di andare in vacanza. Cuccioli e non lasciati sui cigli delle autostrade, abbandonati al loro destino e, talvota, vittime delle auto che sfrecciano. Un vero e proprio atto di inciviltà che si ripete ogni anno con l'arrivo della bella stagione. Le punte massime si registrano nel periodo estivo (25-30% in più di abbandoni).

