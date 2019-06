Grave incidente questa sera sulla statale 87 all'altezza di Guardiaregia. Due auto bianche, per cause in corso di accertamento, sono andate in collisione. A bordo delle due quattro persone rimaste ferite. Una è in condizioni gravi al Cardarelli di Campobasso.

Sul posto le forze di polizia per ricostruire la dinamica del sinistro e le ambulanze del 118 che si sono occupate del trasporto feriti.