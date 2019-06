Venerdì 21 Giugno il SOLSTIZIO d'ESTATE. Giorno più Lungo dell'Anno

Venerdì 21 Giugno scatta il SOLSTIZIO d'ESTATE. Si tratta del giorno più LUNGO o più CALDO dell'Anno? Facciamo chiarezza su questo particolare evento astronomico che segna l'avvio della stagione estiva.

Nel nostro emisfero il Solstizio d’Estate 2019 sarà il giorno più LUNGO dell’anno. Venerdì 21 Giugno alle 17.54 ora italiana il Sole si troverà allo zenith, ovvero nel punto più "verticale" possibile, rispetto al Tropico del Cancro. La radiazione solare quindi raggiunge la massima intensità. A Roma il Sole sorgerà alle 5.36 e tramonterà alle 20:47, restando in cielo per 15 ore e 11 minuti. Nelle zone comprese tra il Circolo Polare Artico e il Polo Nord la nostra Stella non tramonterà affatto, dove sarà possibile vedere lo spettacolo del Sole di mezzanotte.

Sarà anche il giorno più caldo dell'anno?

Non esattamente, per capire meglio il perché possiamo pensare ad una pentola ricolma d'acqua messa sul fornello. Nell'istante in cui mettete la fiamma al massimo, l'acqua raggiunge subito la massima temperatura? La risposta è ovvia: NO, l'acqua della pentola infatti impiega un certo tempo per essere riscaldata fino alla massima temperatura di 100°C. La stessa cosa avviene per il 21 Giugno: la radiazione solare è al massimo (allo zenith come abbiamo visto) ma la terrafermaimpiega circa 5 e gli oceani circa 7 settimane per raggiungere la temperatura massima.

Come sappiamo l'atmosfera si riscalda attraverso il calore ceduto dalla Terraferma e dagli Oceani allo strato d'aria sovrastante. Le temperature dell'aria raggiungeranno allora il valore massimo nell'ultima decade di Luglio per la terraferma e ai primi di Agosto per le città costiere. Questo a livello teorico, il tutto poi dipenderà dalle condizioni sinottiche: campi di alta e bassa pressione in movimento sull'intero emisfero.