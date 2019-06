Metamer per il Memorial Potalivo

Anche quest’anno Metamer, azienda di vendita gas e luce che opera principalmente in Abruzzo e Molise, rinnova il suo patrocinio al memorial Dino Potalivo, con la quindicesima edizione in programma sabato 22 giugno 2019 a San Salvo, confermando la sua vicinanza a momenti di sana aggregazione, sport e socialità, nonché la sua presenza sul territorio.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa nel tardo pomeriggio di mercoledì, alla presenza di Nicola Fabrizio, amministratore delegato Metamer, Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, l’assessore allo sport Tonino Marcello, Michele Colamarino, presidente della Podistica San Salvo con il responsabile tecnico del percorso, Giampaolo Colameo ed Egidio Scardapane dell’Arda.

La partenza della gara del trofeo podistico è preceduta da quella di Corrinsieme, una “corsa nella corsa” non competitiva, il cui motto per l’edizione 2019 sarà “Nello sport essere differenti è normale”. Un evento importante, giunto alla sua nona edizione grazie agli organizzatori della Arda-Associazione regionale Down Abruzzo, riservato a ragazzi affetti dalla sindrome di Down che effettuano il percorso con un accompagnatore. Un messaggio di integrazione, inclusione e rispetto, nel segno della più pura ispirazione sportiva, nonché sociale.

“Siamo convinti che una società che sviluppa la propria attività economica su un territorio, abbia la responsabilità di contribuire alla sua crescita - commenta Nicola Fabrizio, amministratore delegato di Metamer -. Del resto viviamo in tempi in cui le persone vogliono sapere sempre più, non solo di cosa si occupa un’azienda, ma anche come opera. Qual è il suo atteggiamento etico e di impatto sulla società, il suo contributo alla creazione di valore per tutti. Quali sono le scelte, i principi che ne caratterizzano l’andamento, al di là dell’aspetto economico, degli investimenti, del business”.

Il memorial Dino Potalivo, la Corrinsieme, sono un esempio di quanto Metamer sia parte integrante del territorio e del contesto sociale nel quale opera. “Abbiamo messo il cliente al centro del nostro operato e lavoriamo affinché ci siano delle persone che ci scelgano, che ci diano la motivazione per mantenere le promesse che facciamo, instaurando un rapporto serio, sereno ed onesto, e quando ci riusciamo sentiamo di aver fatto qualcosa di buono” conclude Nicola Fabrizio.