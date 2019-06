Dramma della solitudine, 50enne trovato cadavere nel centro storico di Isernia

Un uomo di 50 anni è stato trovato cadavere nell'abitazione dei suoi genitori nel centro storico di Isernia. Da quanto si apprende l'uomo viveva lì da solo. Per ora sono ignote le cause che hanno portato al suo decesso. Sul posto sono arrivati, dopo la segnalazione, i sanitari del 118. Nell'abitazione si dovrà recare anche il medico legale per procedere alla rimozione del cadavere e risalire alle cause del decesso.

Si ipotizza qualcosa di legato al dramma della solitudine ma è tutto ancora da verificare.