Agricooltour 2019, la protagonista è la cantautrice di origini molisane Liana Marino

Sarà la cantautrice di origini molisane Liana Marino la protagonista del tour musicale agricooltur 2019 tra fattorie e aziende agricole ideato nel 2016 da Carlo Mercadante e divenuto dal 2017 un festival promosso da Isola Tobia Label. Molisana d’origine, l’artista – scelta fra una sessantina di candidati – vanta già collaborazioni di valore, tra le quali quelle con Paolo Benvegnù, NCCP, Teresa de Sio e Fausto Mesolella. Prima di Liana Marino, ad esibirsi in tour dopo l’esordio con Mercadante nel 2016, sono stati rispettivamente Francesca Incudine nel 2017 e Carlo Valente nel 2018. Intanto è già in fase di programmazione il calendario delle date della manifestazione piemontese e verrà reso noto a breve.

L’obiettivo è sempre lo stesso: unire le bellezze e le genuine tipicità del Bel Paese alla buona musica d’autore messa a nudo nell’incantevole essenzialità di un concerto acustico. Le aziende interessate a diventare una delle sedi dell’Agricooltour festival hanno comunque ancora tempo per candidarsi! Per farlo possono compilare il form presente al link https://isolatobialabel.com/agricooltour/agricooltour-form-1/ oppure contattare il numero 351 8307228. A partire da questa edizione, fra l’altro, le strutture partecipanti si contenderanno il premio per la miglior location, che consisterà nella possibilità di organizzare gratuitamente la

manifestazione il prossimo anno e in una targa artigianale in legno, che verrà consegnata pure all’artista protagonista del tour.

“Sono molto contenta – dichiara Liana Marino – di essere stata scelta per questo particolarissimo tour. Agricooltour è una ottima opportunità per mettersi in gioco e sperimentare la mia musica dal vivo in luoghi non convenzionali. È un’occasione per conoscere posti nuovi e belli, godere di contesti lontani dalla città,

avere un contatto diretto con il pubblico e, perché no, gustare gli ottimi prodotti che la nostra bella terra ci offre e che le piccole aziende producono con cura. Che l’Agricooltour sia stato pensato per esaltare la semplicità e la genuinità – aggiunge infine – mi rassicura sul fatto che gli ascoltatori si troveranno a loro

agio perché questa filosofia è in linea con la mia idea di fare musica e con il mio modo di proporla al pubblico”.

BIO LIANA MARINO

Cantante, chitarrista e interprete raffinata, Liana Marino è autrice di una musica elegante e delicata, che affonda le sue radici nel sud Italia, dove è cresciuta. Molisana di origine, vive ora tra Firenze e Torino.

Ottiene importanti riconoscimenti in premi legati alla canzone d’autore. Partecipa a festival e rassegne nazionali e internazionali, condividendo il palco con Paolo Benvegnù, NCCP, Teresa de Sio, Fausto Mesolella, Amanda Sandrelli, Daniela Morozzi, Patrizia Laquidara, Diodato, Mauro Pagani, Rossana Casale,

Zibba, Federico Sirianni, Guido Catalano.

LA GRAZIA E L’ELEGANZA è il titolo del suo primo EP, autoprodotto, che vede, in due brani, anche la collaborazione artistica di Paolo Benvegnù. La sua musica si muove tra individualità della canzone d’autore e essenzialità e immediatezza della tradizione popolare, intreccia in modo naturale ritmi rock e folk a sonorità jazz e sudamericane. I testi e la melodia, che arrivano attraverso una voce limpida e pulita e il suono di una chitarra acustica suonata principalmente in fingerpicking, si fondono con naturalezza e spaziano tra malinconia e allegria, speranza e leggerezza, evocando, in alcuni casi, immagini che arrivano da lontano e sentimenti spesso dimenticati.