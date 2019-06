Pietrabbondante, trattore si ribalta: feriti padre e figlio

A Pietrabbondante stamane padre e figlio intenti a tagliare fieno nei campi agricoli, per cause in corso di accertamento, sono precipitati sulla strada sottostante. Per fortuna, pur feriti, i due malcapitati sono riusciti a non rimanere schiacciati dal pesante mezzo. E in quel momento non era in transito nessuno lungo la trafficata arteria. Sul posto i vigili del fuoco di Agnone e di Isernia e il 118 che ha provveduto a trasportare all’ospedale i due feriti.