Il Circolo San Pio mette le ali

Prima di ogni cosa va chiarito che il Circolo San Pio non è un circolo per anziani. Esso si è dato un nuovo statuto che consente a tutti di farne parte, senza alcuna distinzione di età, sesso. Inoltre, lo spirito di fondo del circolo non consiste in un progetto politico, non prevede un manifesto, non deve né convertire né arruolare, ma piuttosto coinvolgere i soci nella giusta dimensione ludica, accompagnata alla necessità di mantenere viva l’importanza della conoscenza, trasmettendo gli elementi della informazione che aiutino a continuare nell’opera di sostegno alla Comunità di cui si fa parte. Ciò che deve accomunare è l'idea che si possa essere sempre e comunque utili ad Agnone e all’Altosannio.

E veniamo alle decisioni del Direttivo che interessano tutta la comunità locale.

Come da ordine del giorno, esso si è riunito questa sera alle ore 18, 00, presso la sede ristrutturata di Vico dei Cappuccini, sotto la Presidenza del dr. Enzo Carmine Delli Quadri, presenti i due vice Bruno D’Agnillo e Nicola Capparozza e i consiglieri, in ordine alfabetico, Roberto Bianchini, Giulio Brunetti, Gino Di Ciocco, Giorgio Iacapraro. Presente il Presidente onorario Gaetano del Coiro e diversi soci.

In primis, il Direttivo ha preso atto che tutto quanto deliberato nella sua presedente riunione è stato realizzato (Acquisto e sistemazione tv, computer, librerie, tavoli, sedie, lampadari, lucernari, nuovo sistema elettrico e idraulico, sistema di sicurezza e di connessione wi-fi che consentira a tutti i soci di usufruire gratis della connessione stessa, tramite apposita password; inoltre sono stat acquistate e sistemate circa 70 cornici e foto di mestieri antichi tanto da poter fornire una mostra fotografica permanente di detti mestieri).

Poi, senza entrare troppo nel dettaglio delle varie questioni trattate, sono state deliberate le seguenti nomine, sempre in ordine alfabetico:

- Roberto Bianchini, responsabile della Gestione e Manutenzione dell’ impianto delle bocce.

- Nicola Capparozza, responsabile della Gestione e Manutenzione della parte interna del Circolo e della parte adiacente messa a disposizione dal Consigliere Gino di Ciocco, finoi ad eventuale sua nuova decisione.

- Bruno D’Agnillo, responsabile Segreteria e Tesoreria, nonché dei software e applicazioni dei computer e dei libri della costituenda biblioteca.

- Gaetano Del Coiro, responsabile dell’area ludica

- Enzo Carmine Delli Quadri e Giorgio Iacapraro, responsabili degli eventi culturali, politici e ambientali.

Inoltre, il Direttivo ha predisposto tutte leazioni necessarie per l’apertura di una Polizza Assicurativa, la Sistemazione dell’impianto delle Bocce, la Sistemazione dei bagni, l’acquisto di poltroncine (almeno tre), Estintore, Stampante, Tovaglie cerate e Buca per le lettere, la sistemazione di una Cucina già donata da un socio, l’apertura di un conto postale o bancario dove appoggiare le bollette, le deleghe a spendere per spese urgenti non rinviabili comunque da documentare.

L’apertura ufficiale del Circolo, avverrà ai primi di agosto, il tempo necessario per sistemare ogni piccolo dettaglio, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. A seguire sono già previsti alcuni eventi di interesse nazionale, interregionale e locale.

La quota associativaè stata fissati in 30 euro annuali a fronte dei quali, ciascun socio potrà usufruire gratuitamente di:

- connessione ad internet.

- computer per la lettura digitale di tutti i giornali locali e nazionali, nonché la navigazione via internet.

- Biblioteca.

- tavoli e carte da gioco.

- impianto delle bocce.

A pagamento minimo, tramite dispenser, bevande e alimenti.

E’ all’esame la possibilità di dare, a ciascun socio che lo chiedesse, l’uso per ore predefinite del Circolo per attività personali quali riunioni, feste familiari, cene tra amici, cui potranno partecipare, con il o i soci presenti e responsabili, anche i non iscritti, dietro corrispettivo di un contributo alle spese del Circolo.

Il Circolo San Pio, va ribadito, è aperto a tutti senza distinzioni di eta, sesso, religione, partito politico.