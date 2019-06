Agnone,Mini parco avventura diventa una foresta

Il mini parco avventura a ridosso dello chalet belsito di Agnone invaso da erbacce e rifiuti di ogni genere. Agnone non e' una tra le città amiche dei bambini

L’Unicef ha istituito da qualche anno un network composto dalle città amiche dei bambini. Alla base del concetto sta un manifesto che comprende una serie di indicazioni minime: oltre al diritto di accesso ai servizi di base senza alcuna discriminazione, al diritto alla salute, all’educazione e all’incolumità, una città deve garantire il rispetto del diritto di partecipazione alla vita sociale, di influenza sulle decisioni e di libertà di espressione. A questi si aggiungono il diritto di vivere in un ambiente non inquinato e quello di poter accedere a spazi verdi e strade non pericolose.