Campobasso, primo consiglio comunale lunedì primo luglio alle 8.30

Terminate le emergenze soprattutto relative al Corpus Domini, una settimana per risistemare il tutto e via all'attività amministrativa ordinaria.

La Seduta d'esordio per il Consiglio comunale di Campobasso convocato dal sindaco Roberto Gravina (M5s) è prevista per lunedì 1 luglio alle 8.30. Sette gli argomenti all'ordine del giorno: convalida degli eletti e subentri dei consiglieri in sostituzione dei quattro nominati assessori, giuramento del sindaco, elezione del presidente e del vice presidente dell'Assise, comunicazione dei componenti della Giunta, presa d'atto della costituzione dei Gruppi consiliari, nomina della commissione elettorale comunale e convalida dell'elezione del consigliere comunale straniero aggiunto