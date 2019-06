Corpus Domini e rispetto dell'ambiente, un binomio che a Campobasso non funziona: ecco l'appello dell'assessore Cretella

Nuova amministrazione vecchi problemi. Purtroppo non esiste ancora una bacchetta magica e, nonostante l'assessore all'ambiente Simone Cretella tiene molto al rispetto della cosa pubblica, a Campobasso il lavoro culturale da fare è ancora moltissimo soprattutto in occasione di festività come il Corpus Domini dove l'inciviltà purtroppo aumenta con l'aumentare della gente che passeggia per la città.

Ne è convinto proprio l'assessore Simone Cretella che tramite facebook lancia questo appello: "C'è tanto, tantissimo, da lavorare, principalmente sul senso civico delle persone. E anche quest'anno, come sempre ed ovunque, non è questione di chi amministra la città, ma di chi la vive, spesso lamentandosi di continuo ma senza mai fare la propria e semplice parte di cittadino civile ed educato, anche quando si tratta semplicemente di alzare un coperchio per gettare una bottiglia o una lattina. Eppure ci sono contenitori ovunque, nel raggio di pochissimi metri e quasi del tutto vuoti, ma come ben si comprende dalle immagini, il problema è ben più grave e di tutt'altra natura. Ma non ci rassegniamo, statene certi. Rassegnatevi voi, odiatori della città".