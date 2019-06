Corpus Domini a Campobasso, il programma di Luigi Di Maio e Luca Carboni

Tutto si muove a Campobasso per mettere a punto la macchina organizzativa in vista dell'arrivo del vicepremier Luigi Di Maio e la contemporanea sfilata dei misteri per le strade cittadine. Il ministro, che rispettando la promessa fatta al sindaco Roberto Gravina, sarà domani in città presumibilmente dalle ore 11. Quando arriverà a Palazzo San Giorgio per un brevissimo incontro privato con il sindaco e l'amministrazione comunale, per poi scendere ed essere presente all'annullo filatelico previsto per tale orario.

Successivamente Di Maio sarà in processione con la sfilata insieme al sindaco Gravina fino al momento della benedizione dei 13 ingegni di Di Zinno da parte dell'arcivescovo di Campobasso Bojano Giancarlo Maria Bregantini. E' ancora incerta la posizione del ministro in quel frangente ma per questioni di sicurezza è più probabile che sarà sul balcone del comune insieme alle altre autorità che non giù coi cittadini. Una breve sosta per pranzo e poi via a Vinchiaturo dove dalle 15 all'Hotel le Cupolette lo aspettano gli attivisti e gli amministratori locali.

E mentre Di Maio lascerà il Molise arriverà il cantante Luca Carboni, il quale prima della chiusura dei festeggiamenti col suo concerto, sarà alle 20 al punto stampa con i giornalisti previsto in piazza della Repubblica.