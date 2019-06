Mariapia Marinelli, l'impegno nel corpo speciale della Polizia, finisce sul femminile del Corriere della Sera

Super poliziotte alla ribalta della stampa nazionale. Sull'inserto settimanale del corriere della sera, Io Donna, tra le altre l'agnonese Mariapia Marinelli.

Nata ad Agnone, dopo aver frequentato il liceo classico a Isernia, Mariapia Marinelli si è laureata in Giurisprudenza a Perugia. Subito dopo è entrata nella Polizia

di Stato dove, nonostante la giovane età, vanta già esperienze importanti. Ha infatti diretto il commissariato di Genova, in una delle zone più delicate del capoluogo ligure, per poi passare alla Squadra mobile di Milano, dove si è distinta in particolare sul fronte della tutela dei minori. Quindi il passaggio al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, dove con la consueta passione e tanto talento sta conducendo in porto operazioni di assoluto rilievo. Tra le operazioni più importanti da lei condotte quella dei rapporti tra le Ong e i trafficanti