Ponte Sente, l'augurio di Linda Marcovecchio: una situazione da "paese delle meraviglie" che va risolta

Ieri sera si è svolto al teatro Italo Argentino di Agnone il saggio di danza "Alice nel paese delle meraviglie". In tale occasione la vicesindaca Marcovecchio ha espresso sui social una riflessione socio politica sull'integrazione delle aree altomolise e altovastese.

"Constatare la presenza di tante piccole allieve dell'alto vastese - ha sottolineato - che non hanno rinunciato a frequentare le palestre agnonesi è motivo di soddisfazione e di riflessione. Il rapporto è bilaterale, ognuno ha bisogno dell'altro per ovvie e diverse ragioni. Agnone deve rivolgere un enorme grazie a tutti coloro che quotidianamente continuano a "resistere" alle difficoltà poste da una viabilità disagiata, anche se un poco migliorata, che non può essere motivo di interruzione nel fruire di vari servizi, quali quelli a vantaggio della crescita e della formazione delle giovanissime generazioni, ovvero del servizio sanitario, o altro. Tutti auspichiamo nella celere riapertura del Viadotto sul Sente, una celerità condizionata dall'evoluzione delle decisioni che scaturiranno la prossima settimana dalla commissione tecnica del Provveditorato alle OO. PP. a Napoli. La Provincia di Isernia sta combattendo una battaglia decisiva per le sorti del nostro futuro, difendendo la scelta progettuale che potrà realizzarsi con le risorse dei 2 mln di euro, una scelta che potrà consentirci di recuperare lo status ex ante, facendoci credere di aver fatto solo un brutto sogno e ricostruire certezze per il futuro delle nostre aree che, seppur intrinsecamente complesse, rappresentano per i "resistenti" una ragione di vita per sé e per i propri figli".