Corpus Domini a Campobasso: Gravina con il cerone da Diavolo invita i cittadini nella città dei misteri

Come da tradizione anche il primo Corpus Domini dell' amministrazione comunale di Roberto Gravina a 5 stelle si apre con il sindaco che visita il museo dei misteri prima della partenza della sfilata.

Con il cerone da Diavolo Gravina invita ad accogliere nel giusto spirito la festa che è di tutti e non solo di una parte della città. Campobasso vestita a festa che sta preparando una accoglienza più sicura possibile per Luigi Di Maio. Il vicepremier arriverà in città tra circa un'ora.

Intanto, c'è anche l'ex consigliere Petraroia che ha portato con se una famiglia di Campodipietra emigrata negli Stati Uniti che per la prima volta assisterà alla sagra dei misteri.