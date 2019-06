Sfilata di ministri e misteri, la politica e la religione unita sul lavoro

Come promesso il ministro Di Maio è stato presente alla sfilata dei misteri 2019. In accordo con l' arcivescovo Bregantini ha puntato la sua giornata sulla valorizzazione del lavoro. È arrivato alle 12 nel capoluogo di regione per assistere dal balcone alla benedizione dei misteri senza parlare ai cittadini. Ha fatto selfie con il pubblico presente con tanto di diavolo che lo ha accarezzato.

Più compassata ma a sorpresa la visita della ministra Elisabetta Trenta. Che come Di Maio non si è sottratta ai flash di fotografi e giornalisti.