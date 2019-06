Summer camp, dal Comune di Campobasso le modalità di accesso

Il Sindaco del Comune di Campobasso, per il tramite dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Culturali, rende noto che, unitamente all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso ha affidato all’Agenzia Agorà – Cooperativa Sociale Onlus – la realizzazione dell’attività progettuale, sotto la direzione ed il coordinamento della referente comunale dott.ssa Mariangela Polisena, del campus estivo dal titolo ”SUMMER CAMP: “Ancora Tutti inSieme…2019”, giunto alla nonaannualità, rivolto a 50 ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 13 anni residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso,con un’attenzione particolare per i soggetti diversamente abili, la cui frequenza sarà garantita grazie all’affiancamento del personale addetto all’assistenza disabili del Comune di Campobasso, nonché dei volontari del Servizio Civile del progetto “Arancio Molise” edi due operatori OSA (Operatore Socio Assistenziale) che ha, sostanzialmente l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei soggetti in stato di necessità, prestando aiuto e assistenza e favorendo il massimo grado di autonomia personale.

Le attività verranno svolte presso i locali dell’ex ONMI di via Muricchio e, inoltre, sono previste diverse giornate in piscina, nonché escursioni fuori porta.

La partecipazione è gratuita per i minori il cui nucleo familiare presenti un valore ISEE 2019 fino ad € 5.000,00, mentre è dovuta la quota di € 10,00 per valori ISEE superiori ad € 17.000,00.

Per i nuclei familiari con ISEE compreso tra 5.001,00 e 17.000,00, è dovuta una quota di partecipazione, calcolata sempre sulla quota massima di € 10,00 a settimana, per ragione direttamente proporzionale allo stesso ISEE.

Il campus si svolgerà dal 1° luglio al 30agosto 2019, dalle ore 8.00/8:30 alle ore 13.00/13:30, con una interruzione nella settimana di ferragosto.

Le istanze di partecipazione, dovranno essere redatte su apposita modulistica disponibile presso: lo Sportello del Settore Servizi Sociali, l’URP e sul sito internet del Comune di Campobasso ( www.comune.campobasso.it ), nonché presso tutti gli uffici di cittadinanza dei comuni afferenti l’ ATS n.1

Di tutte le istanze pervenute verrà redatto un apposito elenco, continuamente aggiornato, con l’indicazione dell’ordine di arrivo e del periodo indicato che, in prima fruizione, non potrà essere superiore a n. 2 settimane, anche non consecutive.

La prosecuzione del servizio, in aggiunta alle due settimane iniziali, sarà valutata solo in caso di disponibilità di posti e, comunque, solo dopo aver dato priorità alle richieste rimaste insoddisfatte.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE CI SI PUO’ RIVOLGERE ALLA DOTT.SSA POLISENA TEL . 0874405554

IL SINDACO

(Avv. Roberto Gravina)

L'ASSESSORE ALLE POLITCHE SOCIALI E CULTURALI

(Dott. Luca Praitano)