Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo: scrivi con CSC Molise il tuo progetto

La Regione Molise, nell’azione prevista dal Patto per lo sviluppo, ha pubblicato il bando Aiuti alle piccole medie imprese per il rilancio produttivo dell’Area di Crisi Complessa “Venafro-Campochiaro-Bojano”.

La misura è rivolta ad aziende esistenti nell’area di riferimento, già costituite in qualsiasi forma societaria o ditta individuale, compresi i consorzi, le società consortili, le società cooperative, per l‘erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento al netto dell’IVA spendibile per un’innovazione di processo o di prodotto, investimenti in nuovi beni strumentali materiali e sicurezza sul lavoro.

I settori interessati sono: imprese artigiane (contributo massimo per ogni impresa beneficiaria euro 25.000,00. Domande dalle ore 9:00 del 23 luglio alle ore 12:00 del 12 settembre); imprese commerciali (contributo massimo per ogni impresa beneficiaria 25.000,00. Domande dalle ore 9:00 del 29 luglio alle ore 12:00 del 12 settembre.); imprese operanti nel settore moda (contributo massimo per ogni impresa beneficiaria euro 200.000,00. Domande dalle ore 9:00 del 2 agosto alle ore 12:00 del 12 settembre); imprese operanti nel settore della produzione latticini (contributo massimo per ogni impresa beneficiaria euro 200.000,00. Domande dalle ore 9:00 del 7 agosto alle ore 12:00 del 12 settembre).

La domanda deve essere presentata mediante la piattaforma “MoSEM” e la valutazione avverrà in ordine cronologico di arrivo sulla base dei criteri individuati dall’Avviso.

Il Centro Servizi Cooperative Molise mette a disposizione - di chiunque sia interessato ad usufruire delle opportunità previste dal bando - le sue professionalità per l’erogazione di servizi di consulenza e assistenza in relazione alla domanda da presentare per beneficiare delle agevolazioni del Piano di Sviluppo. È possibile contattare gli esperti di CSC Molise all’indirizzo di posta elettronica cscmolise@gmail.com, telefonicamente ai numeri 0874412464 – 0874418533, oppure presso la sede di Campobasso in Via N. Guerrizio n. 2.