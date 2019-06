Vecchi e antichi mestieri: ecco la mostra al Circolo San Pio di Agnone

Da sabato 21 giugno 2019 presso il Circolo San Pio di Agnone, è usufruibile, dalle 18 alle 19 di ogni sera, la mostra fotografica permanente di vecchi e antichi mestieri aperta a tutti.

La mostra fotografica permanente guarda a mestieri vecchi e antichi, vecchio come quello del calzolaio o del sarto e antico come quello di una materassaia o di un ferroviere.

Sono foto degli anni 20-60del secolo scorso che restituiscono, da angolazioni diverse, il mondo di sofferenze ma di grande dignità di un'epoca italiana tragica ma anche importante per i valori che ha saputo trasmettere. Anni di duro lavoro, impegno, dovere, responsabilità, onere, sacrificio e pur anche di disperazione che si legge negli occhi di chi è costretto ad emigrare oppure di chi avvolge i suoi pensieri dentro un grande scialle nero e, ancora, di chi, riflette sulla sua vita davanti a un braciere. Da una foto all'altra,colpisce la grande dedizione al lavoro, alla professionalità, alla serietà dell'intento. In quelle foto nessuno è in posa, dedito com'è a sudare la propria giornata per i bisogni della famiglia; gli occhi son tutti puntati su quello che il proprio lavoro può fornire a sé stessi e alla comunità di cui si fa parte.

Vico dei Cappuccini - Agnone