Lavoratori in difficoltà, Il Soa in soccorso degli ex operai dello Zuccherificio

Appello al comitato ex lavoratori dello zuccherificio del Molise.

Sono passati due anni e mezzo , I sindacati e la politica locale sono riusciti a frenare la vostra protesta accontentando solo qualcuno e chi volevano loro mentre la maggioranza di voi è rimasta a bocca asciutta , oggi le carte sono scoperte anzi loro stessi in questo silenzio fanno del tutto pper insabbiare la realtà mettendo in pratica la teoria della memoria corta.Chi ha portato al baratro l'ex zuccherificio del Molise?Quanti soldoni e nomine amministrative sono state gestie in passato dalla regione molise?

A voi ex lavoratori che avete dignità e in primis insieme all'intero territorio continuate a subire vi diciamo che solo la protesta e la lotta per i diritti porta risultati, le promesse e i convegni politico-sindacali fatti di promesse e illusioni è giunto a capolinea ed è chiaro come già si sapeva che servivano solo per placare gli animi, ancora una volta vi invitiamo a rispondere con i fatti all'arroganza e alla presa in giro di questi signori, noi siamo con voi !

Coordinamento regionale

SOA Sindacato Operai Autorganizzati