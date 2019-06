Consiglio regionale, la prima commissione continua l'analisi della "Legge sulla montagna"

La I Commissione consiliare –ordinamento ed organizzazione amministrativa-, presieduta dal suo Presidente Andrea Di Lucente, nell’ambito dell’esame della pdl n. 36, di iniziativa dei Consiglieri regionali Anadrea Di Lucente, Salvatore Micone e Armandino D’Egidio, concernente la “Legge della montagna”, ha audito il rappresentante dell’Associazione allevatori. La Commissione ha poi proseguito l’esame della proposta di legge regionale n. 42, di iniziativa dei Consiglieri regionali, Patrizia Manzo, Andrea Greco, Vittorio Nola e Angelo Primiani, riguardante la “discipline del Consiglio delle Autonomia locali”. Il Presidente Di Lucente, a norma del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea consiliare, ha poi nominato relatore in commissione della pdl n. 66, di iniziativa dei consiglieri Primiani,. Greco, De Chirico, Manzo, Fontana e Nola, avente ad oggetto il “nuovo ordinamento in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana”. La Commissione continuerà l’esame delle tre proposte di legge in successive sedute.