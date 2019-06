Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina, le felicitazioni del presidente Toma

Campobasso, 24 giugno 2019 – «Le Olimpiadi invernali del 2026 si svolgeranno in Italia. La candidatura italiana di Milano-Cortina ha prevalso rispetto a quella svedese di Stoccolma. Un risultato straordinario per lo sport italiano e per la nazione intera.

Intendo complimentarmi con i colleghi governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, nonché con tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in relazione alla votazione dei membri del Comitato olimpico internazionale che ha visto vincente la candidatura italiana.