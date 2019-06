Di Maio e Raggi, 1 e 2

Di Maio 1 disse, a proposito delle Olimpiadi 2024 da disputarsi a Roma: “No alle olimpiadi. Un no secco per contrastare i palazzinari rispetto ai quali i Giochi sarebbero una "mangiatoia". Con lui c’era anche Di Battista.

Di Maio 1 disse, a proposito delle Olimpiadi a Milano e Cortina del 2026: “Chi vuole farle, o se le paga da solo, o non si fanno. Il governo metterà nero su bianco che non è disposto a metterci un euro”.Torino, amministrato dai 5 stelle con la Appendino, avrebbe dovuto partecipare con Milano e Cortina. La posizione ufficiale dei 5S fece si che Torino si tirasse fuori dalla competizione.

Di Maio 2 oggi dice: "I Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 si terranno in Italia, a Milano e Cortina. Potremo vedere da vicino i nostri campioni, ammirare la fiaccola accesa. Lo sport è una cosa straordinaria. Ed oggi è una giornata importante, proprio perché ha vinto lo sport, la sua purezza e l'entusiasmo di un intero Paese, lontano da ogni logica di potere, lontano da ogni interesse. L'Italia saprà dare il meglio di sé e saprà vincere come fa ogni volta che gioca da squadra".

Raggi 1 disse, a proposito delle olimpiadi 2024 da disputarsi a Roma: E’ da irresponsabili dire sì alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024”. Lo abbiamo detto in passato e continuiamo a dirlo. Significa assumere altri debiti, non ce la sentiamo”. No alle olimpiadi del mattone. “I soldi da investire sono quelli dei romani, su progetti lontani dagli interessi dei cittadini” … “Noi non abbiamo nulla contro le Olimpiadi e contro lo sport, che è parte integrante del nostro programma ma non vogliamo che lo sport sia utilizzato come pretesto per nuove colate di cemento sulla città.

Raggi 2 oggi dice:"Olimpiadi invernali del 2026 si faranno in Italia. Complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato. Congratulazioni ai colleghi sindaci Sala e Ghedina, buon lavoro".

E sui social è immediatamente partita la sassaiola,specie da parte dei cittadini romani inferociti per vedere le Olimpiadi strappate a Roma e celebrate invece a Milano per l’insulsaggine dei ragionamenti grillini (temevano il malaffare? Se, da amministratore, temi il malaffare non candidarti. Troppo facile non sporcarsi le mani stando fuori dal mulino)

Il progetto delle Olimpiadi 2016 punta sulla sostenibilità, con costi stimati per 1.3 miliardi di euro, con ricadute economiche positive sul Pil per 2.3 miliardi secondo uno studio de La Sapienza, con possibilità di ricavi fino a 3 miliardi di euro e 20mila posti di lavoro, secondo un’analisi della Bocconi. Le Olimpiadi sono quindi un grande affare se sapute affrontare con sano spirito governativo.

Così, dopo l'Expo, Milano avrà un'altra occasione di crescita e di investimenti. Mentre Roma sempre meno eterna sprofonda nelle buche, nell'immondizia e nel degrado, avendo ormai rinunciato non solo all'ambizione del grande evento, ma anche al semplice mantenimento del decoro.