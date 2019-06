Brexit, Occhionero (Leu): la nostra presenza a Londra è segno di vicinanza ai molisani residenti in UK

“La nostra presenza a Londra è anche un gesto di vicinanza nei confronti dei tanti italiani e tantissimi molisani che risiedono nel Regno Unito”.

Lo ha dichiarato la deputata di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhionero, impegnata nella capitale britannica con la delegazione parlamentare bilaterale, tra Italia e Regno Unito, per discutere dei temi legati alla Brexit.

“Il nostro impegno – ha dichiarato l'onorevole Occhionero – è quello di collaborare per mantenere i rapporti tra Italia e Regno Unito all'indomani della Brexit. Rapporti – ha aggiunto la parlamentare di Leu – che devono essere tutelati anche per le migliaia di italiani che risiedono in Gran Bretagna, moltissimi dei quali appartengono alla comunità molisana”.

A Londra, questa prima serie d'incontri si concluderà mercoledì, la delegazione italiana è stata accompagnata dall'ambasciatore Raffaele Trombetta.

“Siamo convinti – ha aggiunto Giuseppina Occhionero – di dover tenere saldi i legami di cooperazione e culturali che esistono tra i due Paesi e anche in un momento così complicato come la Brexit – ha concluso – la presenza della delegazione italiana a Londra è un segnale importante dell'amicizia tra l'Italia e il Regno Unito”