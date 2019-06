Libertà civili e immigrazione, la Prefettura pubblica l'Avviso  Fondo Lire U.N.R.R.A 2019

Sul sito web della Prefettura di Campobasso sono stati pubblicati la Direttiva del Ministro dell’Interno e l’Avviso pubblico del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione per la concessione di contributi a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2019.

Con i predetti provvedimenti vengono indicati gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la gestione del predetto Fondo, nonché i criteri, requisiti e modalità di partecipazione per l’assegnazione dei contributi.

Potranno avanzare richiesta di contributo, indicando analiticamente le attività da svolgere e le spese che le stesse comportano:

gli enti pubblici;

gli organismi privati aventi personalità giuridica, ovvero regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o con requisiti espressamente previsti dalle legislazioni del settore, che svolgono da almeno 5 anni attività rientranti nella specifica area di intervento.

Si evidenzia che le domande di contributo potranno essere presentate utilizzando esclusivamente il portale https://fondounrra.dlci.interno.itfino alle ore 12.00.00 del giorno 18.07.2019, termine oltre il quale non sarà più consentito l’accesso alle predette funzionalità.