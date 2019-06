Consiglio regionale, la crisi della maggioranza : cade il numero legale sulla sfiducia a Mazzuto

Quando il 9 giugno scorso Gravina era appena uscito vittorioso dal ballottaggio Campobasso si sapeva che qualcosa sarebbe cambiato nella maggioranza di centrodestra alla Regione Molise.

Lo avevamo ipotizzato con Andrea Greco il quale disse: sicuri che Toma dura per altri quattro anni? Io qualche dubbio lo avrei. E forse ha ragione lui perché i primi scricchiolii all' interno della maggioranza ci sono stati oggi.

Le consigliere Aida Romagnuolo e Filomena Calenda hanno rimesso in discussione la mozione di sfiducia politica all' assessore Luigi Mazzuto. Ritenuto unico colpevole della sconfitta Campobassana.

Ma la maggioranza per due volte ha fatto cadere il numero legale dichiarando nulla la discussione e creando malumori. In aula c' erano Di Baggio, Di Lucente Niro e Pallante. Solo Di Lucente e Pallante col diritto di voto. Ma il sottosegretario al momento della discussione si è allontanato facendo cadere il numero legale.

La tensione in maggioranza si taglia col coltello. Il centrodestra rischia la paralisi politica a solo 14 mesi dall'insediamento. La mozione torna in discussione martedì 2 luglio alle 10.30. Vedremo cosa si inventano per rimandare ancora l' inevitabile.