Viabilità nel vastese, 13 milioni di euro pronti per uscire dal tunnel. Fangio : tre opere importanti per Castiglione Messer Marino

Sembrano davvero a un passo dall'inizio i lavori sulle scandalose strade provinciali del Vastese. L' ostacolo più grande sembra alle spalle, quindi non resta che procedere alle gare d'appalto.

Stamattina, a Chieti, nella sede della Provincia, il presidente Mario Pupillo, il vicepresidente Arturo Scopino, i consiglieri Vincenzo Sputore e Gabriele Paolucci e il sindaco di Lentella, Carlo Moro, hanno dato il grande annuncio: la verifica degli uffici tecnici provinciali ha avuto esito positivo, quindi si può procedere ai bandi di gara.

La notizia è stata commentata dal consigliere di opposizione di Castiglione Messer Marino Enzo Fangio che aggiunge: Annunciati nell'Ottobre 2017.

Trovato accordo con la Regione a Febbraio 2018. "Ceduti" ai Comuni quasi un anno dopo. Oggi finalmente la parola fine?. A luglio possono partire gli appalti e da Settembre i lavori per asfaltare numerose strade della prvincia. Nel frattempo però alcune strade stanno scomparendo come la SP152 che per i primi 4 Km è diventata quasi impercorribile con la sede stradale quasi invisibile tra crateri, frane, smottamenti e ponticelli pericolanti. Dove verrà posizionato l'asfalto? Comunque se tutto filerà liscio i lavori che ci riguardano più da vicino sono:

SP 152 Castiglione_Crocetta Colledimezzo per 550.000€

SP 198 Castiglione_Castelguidone per 585.000€

SP 162 Castiglione_Carpineto Sinello per 275.000€

Incrociamo le dita...

L'importo totale degli interventi ammonta a 13 milioni di euro dalmasterplan riservati dalla giunta D'Alfonso dopo il maltempo di fine 2015 (culminato con l'occupazione dei sindaci della Statale 16): il Comune di Lentellaappalterà 4 milioni e mezzo per le strade del Distretto 5 più altri 4 milioni per la fondovalle Treste, quello diSchiavi d'Abruzzo si occuperà di altri 4 milioni e mezzo per il Distretto 6 [LEGGI QUI LA RIPARTIZIONE].

Per saperne di più cliccare qui.