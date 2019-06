Il M5S ridotto a portatore d’acqua della Lega.

Mai e poi mai daremo l’ok a che si sprechino miliardi per un buco nella montagna che costa tantissimo agli italiani e non è per nulla utile. Così i Grillini, in appoggio a NO TAV, hanno urlato per anni, salvo,contrordine, acconciarsi al discorso costi-benefici e, poi, dopo il fallimento di questo percorso, acconciarsi al discorso: è tutto nelle mani di Conte. Mani bucate, verrebbe da dire, perché i bandi per perforare quella montagna sono partiti, bellamente.

Chi ha sbagliato deve pagare, Autostrade dei Benetton, dopo il crollo del ponte Morandi, va estromessa da tutte le concessioni dello Stato. , Contrordine, amici di Grillo, un momento, Autostrade fa parte del Gruppo Atlantia, sempre dei Benetton. Questo Gruppo è utile per il rilancio dell’Alitalia.

Le Olimpiadi sono un disastro economico. Mai più Olimpiadi in Italia. Contrordine amici di Grillo, i Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali del 2026 si terranno in Italia, a Milano e Cortina. Potremo vedere da vicino i nostri campioni, ammirare la fiaccola accesa. Lo sport è una cosa straordinaria. Ed oggi è una giornata importante, proprio perché ha vinto lo sport, la sua purezza e l’entusiasmo di un intero Paese, lontano da ogni logica di potere, lontano da ogni interesse. L’Italia saprà dare il meglio di sé e saprà vincere come fa ogni volta che gioca da squadra”.

Dopo il TIP in Puglia, l’ILVA a Taranto, il salvacondotto a Salvini per non essere processato e tante altre sciagurate azioni che hanno spellato viva l’anima del Movimento, la diga sta crollandoe le giustificazioni diventano ridicole. Pur di non tornare alle urne, i 5S stanno ingoiando rospi su rospi, tutto a vantaggio di una forza politica che, pian piano, sta raggiungendo l’obiettivo della secessione del Nord dal resto d’Italia, senza colpo ferire. L’autonomia regionale differenziata sarà proprio questo: secessione. Con buona pace degli elettori del sud che han dato fiducia alla Lega, votandola direttamente o votandola indirettamente, tramite i 5S.

Proprio in queste ore, in una intervista a Repubblica, è intevenuto Fico, esponente di spicco del M5S e attuale P>residente della Camera con queste semplici ma ficcanti parole: “Se non ridefiniamo presto identità e valori, ad esempio mettendo di nuovo al centro i temi ambientali e la visione di futuro, non capiremo mai qual è il limite da non valicare. E finiremo per essere calpestati”.

