Usura e tentata estorsione, arrestato un 42enne condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 42enne, condannato con sentenza passata in giudicato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di usura e tentata estorsione continuata, commessi dal 2009 al 2016. L’uomo si era fatto consegnare dalla vittima quasi 7.000 euro a fronte di un prestito di 1.000 euro, con un tasso pari al 600 %.

I poliziotti lo hanno rintracciato mentre si rilassava con la sua famiglia in un luogo di balneazione privato e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto presso l’Istituto Penitenziario di Isernia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Isernia. Detratti i periodi di detenzione cautelare in carcere e a domicilio, gli restano da scontare 4 anni e 2 giorni di reclusione.